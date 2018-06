Stetten am kalten Markt Wo einst die "Natter" in den Himmel emporstieg

Ab 1934 nutzte die Wehrmacht den Platz für militärische Zwecke, wobei die Geschichte der "Natter" herausragt: Die erste bemannte senkrecht startende Rakete war auf dem Truppenübungsplatz noch im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs entwickelt und gestartet worden – einen Nachbau der Ein-Mann-Rakete konnten die Besucher im Museum bestaunen.

Wie Stetten a. k. M. zur Bundeswehrgarnison geworden ist und wer dort sein Personal ausbildet

Im April 1945 befreiten französische Truppen den Standort Stetten a. k. M. und den Truppenübungsplatz, der unter französischer Verwaltung blieb, bis das Gebiet im Januar 1960 an die Bundeswehr übergeben wurde. So wurde Stetten a. k. M. durch Einrichtung einer Standortverwaltung und Verlegung der damaligen Panzerjägerkompanie 290 und des Panzerbataillons 294 zur Bundeswehrgarnison. "Heute wird der Truppenübungsplatz Heuberg von Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Polizei, Zoll und THW zur Ausbildung genutzt", so Behmann.

Besonderes Interesse zeigten die Besucher an den Sprengplätzen, die laut Behmann nach EU-Richtlinien gebaut werden müssen. Anhand des Sprengplatzes in der Nähe von Heinstetten, der noch in Bau ist, erläuterte Behmann den Aufbau einer solchen Anlage: Acht Meter tief ausgeschachtet, mit mehreren Lagen Abdichtungsmaterial versiegelt, mit einer Entwässerungsanlage versehen und mit Spezialschotter aufgefüllt – das seien nur einige Elemente, die verhindern sollen, dass Rückstände von Sprengmaterialien ins Grundwasser gelangen. Diese Sprengplätze würden nicht gebaut, "weil wir Spaß daran haben, Explosivkörper hochgehen zu lassen", betonte Behmann. Vielmehr sollten dort Kampfmittelbeseitiger üben, Sprengkörper zu entschärfen, also ohne Explosion unschädlich zu machen.

Die nächste Führung ist am Sonntag, 17. Juni. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl auf 40 Personen begrenzt. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 07573/504 27 01. Treffpunkt um 13 Uhr ist der Parkplatz vor dem Soldatenheim "Haus Heuberg" in Stetten am kalten Markt.