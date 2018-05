Stetten a. k. M. (sgr). Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 17 Uhr s auf der Kreuzung Hardstraße/Landesstraße 218 in Höhe der Zufahrt zur Albkaserne ereignet. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei Rettungshubschrauber sind angefordert worden; zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK, Malteser und Notfallseelsorge waren vor Ort. Dem Vernehmen nach sind zwei Autos so schwer kollidiert, dass ein Wagen sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Nähere Angaben zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst nicht machen, da es offenbar keine Augenzeugen gab.