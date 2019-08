Stetten am kalten Markt Totes Baby Thema bei "Aktenzeichen XY"

In der Sendung am Mittwoch, 28. August, versucht die Ermittlungsgruppe "Wald", die nach dem Auffinden des toten Neugeborenen am 3. September 2018 in einem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten eingerichtet worden war, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Gesucht wird nach wie vor die Mutter des Säuglings, dessen Todesumstände immer noch unklar sind. Die Frau konnte trotz intensiver Nachforschungen bislang nicht ermittelt werden.

Wie die Obduktion damals ergab, hatte der Säugling nach der Geburt gelebt. Anhand des Gutachtens der toxikologischen Untersuchung ist davon auszugehen, dass die Mutter während der Schwangerschaft Betäubungsmittel und Medikamente konsumiert hatte. Die Kriminalpolizei schließt deshalb nicht aus, dass sich die Frau möglicher Weise zu der Zeit in der Drogenszene aufgehalten hat oder noch aufhält.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der Eltern oder eines Elternteils des Säuglings oder zur Ermittlung des Täter(s) führen, hat die Staatsanwaltschaft deshalb bereits im Juni eine Belohnung von 4000 Euro ausgesetzt.