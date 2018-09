Stetten am kalten Markt Totes Baby in aller Stille beerdigt

Stetten am kalten Markt - Der in einem Waldstück bei Frohnstetten gefundene tote Säugling ist am Dienstagvormittag in aller Stille auf dem Friedhof in Stetten am kalten Markt beigesetzt worden. Dies haben die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgegeben.