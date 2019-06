Stetten am kalten Markt Totes Baby: Belohnung für Hinweise

Stetten am kalten Markt - Nach wie vor ungeklärt sind die Herkunft und die Todesumstände des männlichen Säuglings, der am 3. September 2018 gegen 11.15 Uhr in einem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten im Landkreis Sigmaringen tot aufgefunden worden war. Das Baby hatte nach seiner Geburt noch gelebt.