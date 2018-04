Stetten am kalten Markt Tappeser: "Wir haben das im Griff"

Sigmaringen. Vielen Themen waren es, über die Klaus Tappeser sich in der Lea Sigmaringen informieren wollte: Streetworker, die Koordination ehrenamtlicher Helfer sowie die Sozial- und Verfahrensberatung der Flüchtlinge. Der zurzeit nicht gerade gute Ruf der Sigmaringer Lea kam freilich auch zur Sprache. Zu verdanken hat ihn die Stadt laut Fabian Heilmann, dem bisherigen Leiter, einer Gruppe – "weniger als zehn Personen" – straffällig gewordener Asylbewerber aus Nordafrika und entsprechend negativer Berichterstattung. Insbesondere die überregionalen Berichte bestimmter Medien findet Tappeser "nicht vergnügungssteuerpflichtig", sagte aber: "Wir sind auf einem guten Weg."

Die inzwischen angeordeneten Maßnahmen – jedes Vergehen wird zur Anzeige gebracht und eine Ermittlungsgruppe ist sowohl uniformiert als auch in Zivil unterwegs – würden greifen, so Tappeser: "Wir haben das im Griff." An die Öffentlichkeit, den Gemeinderat und die Medien appellierte er, mehr Gelassenheit an den Tag zu legen.

Die Ehrenamtskoordinatorin Stefanie Gäble bat ebenfalls um Fairness und eine unvoreingenommene Sichtweise: "Die allermeisten Flüchtlinge wollen sich integrieren, tun alles, um sich hier einzugliedern, sind höflich und hilfsbereit", betonte sie. In all den Jahren ihrer Tätigkeit habe sie nie schlechte Erfahrungen gemacht. Doch die Negativschlagzeilen hätten sich auf die Bereitschaft der Bevölkerung, sich ehrenamtlich in der Lea zu engagieren, niedergeschlagen: "Wir finden kaum noch ehrenamtliche Helfer." Dabei seien gerade die Ehrenamtlichen das direkte Bindeglied in die Bevölkerung und zur Integration. Durch diese Helfer lernten die Flüchtlinge sozusagen an lebenden Beispielen, welche Rechte, Pflichten, Umgangsformen und Verhaltensweisen in Deutschland gelten.