Stetten am kalten Markt Sturmschaden: Tanne durchschlägt Dachstuhl

Stetten a.k.M-Storzingen - In der Nacht auf Dienstag hat das Sturmtief in Storzingen, einem Ortsteil von Stetten am kalten Markt, massiven Schaden angerichtet und einem Ehepaar einen fruchtbaren Schrecken bereitet. Eine riesige Tanne von rund 30 Metern Höhe ist vom Sturm aus dem Hang gerissen worden und stürzte auf das Wohnhaus. Dabei wurde der Dachstuhl stark beschädigt, ebenso wie ein Schuppen im Garten und ein Sprinter-Kleinbus am gegenüberliegenden Straßenrand sowie zwei weitere Fahrzeuge. Darüber hinaus durchschlug der in etwa zehn Metern Höhe abgebrochene Wipfel des Baums ein massives Geländer, das Straße und Gehweg aufgrund des steil abfallenden Geländes Schutz bieten sollte.