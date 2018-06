Stetten a.k.M. Der Truppenübungsplatz Heuberg, bekannt als ökologisches Kleinod, hat sich durch eine mehr als 100-jährige Nutzung als militärischer Übungsplatz zu einer einzigartigen Kulturlandschaft entwickelt. Bei einer kleinen Wanderung auf dem ansonsten streng abgesperrten Gelände wird der Agrarbiologe der Bundeswehr, Stefan Müller-Langenberger, vor Ort die Einzigartigkeit dieses Biotops erläutern. Dort gibt es teils vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten dieses beeindruckenden Natur- und Lebensraums. Treffpunkt ist am Sonntag, 17. Juni, um 13 Uhr am Gemeindehaus in Straßberg bei der St. Verena Kirche zum Bilden von Fahrgemeinschaften. Ein Ausweis ist notwendig.