Stetten am kalten Markt Schwere Schäden an Stromleitung bei Frohnstetten

Straßberg. Das stürmische Wetter am frühen Donnerstagmorgen hat im Süden Baden-Württembergs für eine Reihe von Stromausfällen gesorgt. Windböen und nasser Schnee führten zum Bruch von Ästen und Bäumen, die wiederum den 20 000-Volt-Freileitungen der Netze BW ins Gehege kamen. Am stärksten betroffen war der Kreis Sigmaringen. Auch in einem Abschnitt des Mittelspannungsnetzes zwischen Frohnstetten und Storzingen hatte der Sturm gewütet und einen Masten zertrümmert. Um 6.23 Uhr fiel der Strom deshalb vor allem in Kaiseringen, Frohnstetten und in Teilen Storzingens aus. Kurz nach 7 Uhr hatte die Bereitschaft der Netze BW die Schadensstelle identifiziert und überprüft. Kaiseringen wurde dann wieder versorgt. Bis 8.26 Uhr gingen alle Anschlüsse wieder ans Netz. Die Reparatur wird sich voraussichtlich noch bis weit in die nächste Woche ziehen.