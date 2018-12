Stetten am kalten Markt Schneemannbauen geht auch ohne Schnee

Viele nutzten die Gelegenheit zum gemütlichen Plausch bei Glühwein und Punsch und genossen die angebotenen Leckereien. Wer in letzter Minute noch auf der Suche nach einem Geschenk war, wurde bei der Dorfweihnacht fündig. Sowohl der Albverein als auch die Landfrauen und der Kindergarten boten an ihren Ständen allerhand Selbstgemachtes an – angefangen von Vogelfutterstellen über filigran gedrechselte Holzkerzen und Bäumchen bis hin zu leckeren Marmeladen und Likören. Die reiche Auswahl an selbst gestrickten Socken kam manchen gerade recht.

Maßgeblichen Anteil am Gelingen der Veranstaltung hatte das Aufführungsprogramm auf der Rathausbühne, das die stellvertretende Ortsvorsteherin Heike Glattes zusammengestellt hatte und unterhaltsam moderierte. Trotz des wenig winterlichen Wetters versuchten sich sowohl die Turnküken des Sportvereins als auch die jüngsten Kindergartenkinder spielerisch und tänzerisch beim Schneemannbauen, während andere Gruppen des Kindergartens die Gäste mit einem Lichtertanz und einem Weihnachtsgedicht erfreuten.

Dieter Tommerdich von der Laienspielgruppe hatte für Kinder und Erwachsene eine Weihnachtsgeschichte und einige lustige Gedichte dabei. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgten die "Jagerischen Alphornbläser" aus Meßstetten, die Jugendbläsergruppe des Musikvereins und zum Schluss die Aktiven des Musikvereins Frohnstetten mit Ausschnitten aus ihrem viel beachteten Konzertprogramm. Höhepunkt für die Jüngsten war natürlich der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht, der für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei hatte. Ein weihnachtliches Trompetenstück vom Hotelbalkon aus setzte den stimmungsvollen Schlusspunkt unter die gelungene Veranstaltung, sehr zu Freude von Ortsvorsteher Johann Seßler, den vor allem die gute Resonanz auf seinen Spendenaufruf für die Beschaffung einer neuen elektrischen Glockenanlage für die Sebastianskapelle beeindruckte.