Sigmaringen. Aufgrund eines Hinweises auf eine stattfindende Party überprüfte die Polizei am Freitag gegen 21.40 Uhr eine Wohnung in Sigmaringen und traf dort sieben Personen aus fünf verschiedenen Haushalten bei einer privaten Geburtstagsparty an. Die Beamten beendeten die Feierlichkeit; die Betroffenen zeigten sich einsichtig und gingen nach Hause. Sie wurden wegen eines Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung angezeigt.