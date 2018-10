Stetten am kalten Markt Plätze für Funkmasten werden jetzt geprüft

Gerade hier lag aber der Knackpunkt der Standortsuche: Geeignete Bereiche wie der Festplatz, das Sportgelände im Riederwäldle oder das Wasserreservoir in der Amerikastraße lagen entweder außerhalb des festgelegten Umkreises oder innerhalb eines FFH-Schutzgebietes.

Ein Blick auf die Schutzzonenkarte ließ die Ortschaftsräte ernüchtert feststellen, dass Frohnstetten fast durchgehend von FFH-Gebieten umgeben ist, wo naturschutzrechtliche Aspekte absoluten Vorrang haben und Abweichungen hiervon nur schwer durchsetzbar wären.

So fiel ein möglicher Standort nach dem anderen durch das Raster, bis am Ende nur zwei Plätze übrig blieben, die der Ortschaftsrat auch zur Prüfung durch die Telekom einstimmig weiterempfahl. Zum einen ein Standort für einen mindestens 25 Meter hohen Funkmasten außerhalb des Ortes im Bereich der Einmündung Amerikastraße/Ebinger Weg, wobei sich die vorgesehene Fläche nicht im Besitz der Gemeinde befindet. Schweren Herzens wurde mit dem Dach des Bürgerhauses in der Dorfmitte auch noch ein Alternativstandort innerhalb des Ortes festgelegt, sofern die statischen Voraussetzungen und die vorgeschriebenen Abstände zur umgebenden Bebauung den Aufbau einer Antennenanlage erlauben.

Über die Empfehlung des Ortschaftsrates wird in der Oktobersitzung des Gemeinderates entschieden.