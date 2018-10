Stetten am kalten Markt Messe für Studierende

Sigmaringen. Auf der Karrierebörse der Hochschule Albstadt-Sigmaringen am Mittwoch, 7. November, am Standort Sigmaringen haben Unternehmen aus dem Zollernalbkreis die Möglichkeit, den akademischen Nachwuchskräften ihre Stellenangebote am Stand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG) zu präsentieren. Von 9.30 bis 15 Uhr haben Studierende sowie Absolventen an diesem Tag die Chance, regionale, überregionale und weltweit agierende Unternehmen kennenzulernen, sich über Karrierechancen zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen.