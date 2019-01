Stetten am kalten Markt Mehr Attraktivität dank neuem Profilfach

Wie Bürgermeister Maik Lehn erläuterte, will die Landesregierung einen bildungspolitischen Schwerpunkt bei der Förderung der MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik setzen. IMP ermöglicht es Schülern, im Anschluss an den Aufbaukurs Informatik in der Klasse sieben sich vertieft mit Inhalten der Informatik, Mathematik und Physik auseinanderzusetzen. "Aus Sicht der Verwaltung sowie der Schulleitung stärkt IMP den Schulstandort Stetten am kalten Markt", so der Bürgermeister. Ortsansässige Betriebe suchen nach Aussage der Schulleitung und des Bürgermeisters verstärkt Fachkräfte im MINT-Bereich. Im Schulzentrum seien die räumlichen Voraussetzungen vorhanden. Allerdings erfordere IMP eine zusätzliche Ausstattung mit EDV-Geräten. "Dafür rechnen wir in den nächsten drei Jahren mit zusätzlichen jährlichen Kosten von etwa 15 000 Euro im Jahr."

Das Einführen des neuen Schulfachs könne für auswärtige Eltern ein Anreiz sein, ihre Kinder in der Stettener Gemeinschaftsschule anzumelden.

Gemeinderat Martin Biebl bezeichnete das Konzept als "zukunftsweisend". Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es sich bei der Einrichtung des Profilfaches IMP um eine schulorganisatorische Maßnahme handele. Aus diesem Grund sei neben der Zustimmung der Schulkonferenz und des Schulträgers ein Verfahren der regionalen Schulentwicklung nach dem Schulgesetz erforderlich. Das beinhalte ein Dialog- und Beteiligungsverfahren mit den umliegenden Gymnasien und deren Träger. Das gesamte Verfahren organisiert das Regierungspräsidium. Ziel ist es, IMP ab dem Schuljahr 2019/ 2020 am Stettener Schulzen­trum anzubieten.