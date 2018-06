Sigmaringen. Einen "kleinen Feldtag" veranstaltet das Landratsamt Sigmaringen gemeinsam mit Pflanzenschutzfirmen am Mittwoch, 6. Juni, ab 19 Uhr. Dabei werden Versuche zum Herbizideinsatz in Winterweizen, Wintergerste und Winterraps und zum Fungizideinsatz in Wintergerste vorgestellt. Der Gesangverein Krauchenwies sorgt für die Bewirtung. Die Versuchsfläche liegt neben dem Betrieb von Manfred Missel in Sigmaringen-Laiz. Die Anfahrt ist ab der Ortsmitte Laiz ausgeschildert.