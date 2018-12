Stetten am kalten Markt-Storzingen. Endlich steht sie, die neue Trockentoilette am Grillplatz an der Schmeie. Das Vorhaben, ein wasserloses Klo entlang des Schmeientalwanderwegs zwischen Storzingen und Oberschmeien anzulegen, ist auf Initiative von Storzingens ehemaligem Ortsvorsteher Hans Riester entstanden. Der Architekt im Ruhestand, aktives Mitglied in der Dorfgemeinschaft, hatte seinerzeit bei der Gemeinde angeregt, ein solches Örtchen am Grillplatz auf der Storzinger Gemarkung einzurichten. Im Sommer hatte der Stettener Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, beim Naturpark Obere Donau einen Zuschussantrag zum Bau einer Kompost-, beziehungsweise Trockentoilette am Storzinger Grillplatz im Schmeiental einzureichen. Im Haushalt 2018 sind dafür 15 000 Euro eingeplant worden.