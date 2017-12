Stetten am kalten Markt Junge Musiker zeigen ihr Können

Stetten a.k.M.-Frohnstetten (kpn). Einen Einblick in die Probenarbeit und Kostproben ihres musikalischen Talents haben die Kinder und Jugendlichen des Musikvereins Frohnstetten ihren Eltern und Verwandten beim Vorspielnachmittag geboten. Jugendleiterin Vera Sauter freute über das Interesse und lobte den guten Ausbildungsstand ihrer Schützlinge. Von den Kindern der musikalischen Früherziehung, die zwei Lieder zum Besten gaben, bis zu den Instrumentalisten an Blockflöte, Klarinette, Querflöte, Trompete und Euphonium zeigten die Nachwuchsmusiker eindrucksvoll Weise, was sie in den Proben schon alles gelernt haben. Am Ende gab es für alle Teilnehmer als Anerkennung Geschenke.