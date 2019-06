Stetten am kalten Markt Illegale Schießübungen auf Truppenübungsplatz?

Der Vorfall erinnert an einen Tag der offenen Tür - ebenfalls im Jahr 2016, ebenfalls am Bundeswehr-Standort auf dem Heuberg -, bei der Kinder mit Waffen hantieren durften. Schon damals war die Bundeswehr, allen voran Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, in Erklärungsnot geraten. Die Konsequenz: Am "Tag der Bundeswehr" gibt es in Zukunft keine Waffen zum Anfassen mehr.