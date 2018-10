Schwenningen. Einen Zuschuss in Höhe von 266 766 Euro zur Förderung des Glasfaserausbaus erhält die Gemeinde Schwenningen, wie Bürgermeisterin Roswitha Beck in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. "Wir sind sehr gut bedient", freute sie sich. Die Verwaltung werde nun mit den Firmen Geodata und BLS Kontakt aufnehmen, um die Anbindung der Betriebe in der Talstraße, im Gewerbegebiet Hausertal-Rübenhäldele, entlang von Teilen der Landesstraße 196, der Hausertalstraße bis zum Weinhaus Siber, an Teilen der L 218 bis zum Autohaus König und weiter über die Jahnstraße bis zur Firma GaLö voranzutreiben. Außerdem profitiert die Gemeinde von einem zweiten Zuschuss für die Gemeinde Stetten am kalten Markt, der die Anbindung mit Breitband von Oberschmeien nach Stetten fördert. An diesem Strang ist auch Schwenningen angeschlossen.