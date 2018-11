Einen abwechslungsreichen Tag im Naturerlebnispark "Skywalk" in Scheidegg im Allgäu haben die Mitglieder des Frohnstetter Narrenvereins "Hilbenschlecker" bei ihrem Jahreausflug erlebt. Nach einem Empfang in luftiger Höhe auf dem Baumwipfelpfad durften die Ausflügler zwischen einer Wanderung und einer teambildenden Gruppenaufgabe wählen. Den beiden "Hilbenschlecker"-Gruppen, die sich an der Aufgabe beteiligten, bescheinigten die "Skywalk"-Guides, dass sie die von ihnen gestellten Aufgaben zum Ende hin hervorragend gelöst haben. Foto: Neusch