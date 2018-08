Stetten am kalten Markt "Froschkönig" geht auch modern

Dass das Leben einer Märchenprinzessin mit strengem Hofzeremoniell und Kleiderordnung kein Zuckerschlecken ist, vermittelte Amelie Glattes ebenso überzeugend wie ihren Drang, aus dem goldenen Käfig auszubrechen. Kein Wunder dass ihr Vater, dargestellt von Dieter Tommerdich, seine Probleme mit der widerspenstigen Tochter hat – der Bau eines Eiffelturms auf Streichhölzern lenkt ihn glücklicherweise davon ab. Indessen bringt der goldene Ball der Königstochter das fragile Gebilde zum Einsturz – die Fahndung nach dem Übeltäter ist großes Kino, Pardon, Theater.

Und dann taucht – buchgstäblich – der Frosch, gespielt von Jonas Rebholz, auf, und darf, da er den goldenen Ball aus dem Brunnen geholt hat, am Tisch der Prinzessin mitessen und in ihrem Bettchen schlafen. Bis ihr Ekel so groß wird, dass sie den grünen Gesellen gegen die Wand wirft, woraufhin der sich prompt in einen Prinzen verwandelt. Und alle erleichtert sind – nicht nur die Prinzessin.