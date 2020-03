Stetten am kalten Markt Erzieherin mit Coronavirus infiziert

Die Erzieherin hat laut Mitteilung des Landratsamts Sigmaringen am Montag noch gearbeitet und ging am Dienstag um die Mittagszeit, als erste Symptome auftraten, sofort nach Hause. Der Kindergarten hat ein offenes Konzept, das heißt die Kinder sind nicht in Gruppen getrennt. Da eine Einschränkungen auf Gruppen nicht möglich ist, muss der gesamte Kindergarten nun für 14 Tage geschlossen bleiben. Es kann nicht nachvollzogen werden, mit welchen Kindern die erkrankte Erzieherin in näherem Kontakt war. Daher müssen alle Kinder und Mitarbeiterin nun 14 Tage zu Hause bleiben. Sie werden getestet, sobald sie Symptome zeigen.

Am Kindergarten ist ein Aushang angebracht, das Gesundheitsamt hat Kontakt zu den Eltern aufgenommen. Am Mittwoch und Donnerstag waren noch Kinder der Grundschule und des katholischen Kindergartens zu Gast. Die erkrankte Erzieherin war hier allerdings schon zu Hause. Schule und katholischer Kindergarten können daher weiter geöffnet bleiben.