Sigmaringen. "Wie das Internet unser Konsumverhalten verändert – Wie digital shoppen wir morgen?" lautet der Titel eines Vortrags am Dienstag, 6. November, im Gebäude 106, Hörsaal 620, mit Stefan Ruf, Professor der Fakultät Business Science and Management, ab 19.15 Uhr an der Hochschule am Standort Sigmaringen. Das Einkaufen in Fachgeschäften und Kaufhäusern verliert an Bedeutung, und neue Formen des digitalen, mobilen und ad-hoc-Shoppings nehmen massiv zu. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Veränderung, ist Ruf überzeugt. Künstliche Intelligenz, Big Data, Consumer Profiling und neue Technologien wie Alexa, Siro und andere Chatbots werden das Einkaufen weiterhin revolutionieren. Bereits heute kennen und erkennen manche Systeme Kaufverhalten und Konsumwünsche besser als die Menschen selbst.