Stetten am kalten Markt Eine Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben

Stetten am kalten Markt-Frohnstetten (neu). Mit der stolzen Zahl von 51 abgelegten Sportabzeichen blickt der Sportverein Frohnstetten einmal mehr auf eine erfreuliche Beteiligung im vergangenen Jahr zurück. Zahlreiche Wiederholer, aber auch einige Erstabsolventen trugen so zur erfolgreichen Bilanz bei, wobei die Altersspanne von fünf bis 67 Jahren reichte. Als Jüngste hat Leni Koslowski bereits alle Bedingungen in den Disziplinen aus Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erfüllt. Bei den Schülerinnen steht Sophia Kille mit acht Wiederholungen an der Spitze, bei den Schülern führt Valentin Riester mit vier Sportabzeichen die Rangliste an.