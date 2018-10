Stetten am kalten Markt Die Villa Dackel ist wie immer

Manches sei aber auch geblieben: Die "Villa Dackel", das simple Einmannzelt des Soldaten, sieht aus wie eh und je, und auch das Essgeschirr aus Aluminium hat sein Design nicht verändert. "Was sich bewährt hat, sollte man auch nicht ändern", betonte ein Soldat, der mit Tarnfarbe im Gesicht, Blättern auf dem Helm und in Feldmontur an einem kleinen Feuer seine Verpflegung erwärmte: eine Konserve aus dem "E-Pa", dem Einmannversorgungspack, die es heute in 27 Variationen gibt, wie Oberleutnant Simon Hofmann erklärte.

Wie sich ein Soldat im Dunkeln orientiert, erfuhren Besucher in einem abgedunkelten Zelt mittels eines am Helm befestigten Nachtsichtgeräts. Maschinengewehre durften hingegen nur aus gehörigem Abstand besichtigt werden: Anfassen war verboten, erst recht von Kinderhand – darauf wurde streng geachtet.

Natürlich war auch für kindgerechte Unterhaltung gesorgt – ebenso wie für kulinarische Genüsse: nicht aus dem E-Pa.