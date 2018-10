Stetten am kalten Markt Die T-Shirts sind mittlerweile Kult

Auch in diesem Jahr stand der Frauenlauf unter einem Motto, das groß und breit auf den gelben Shirts der Teilnehmerinnen zu lesen war: "Beste Version von mir", prangte da. Die T-Shirts haben mittlerweile Kultstatus; es soll Teilnehmerinnen geben, die nur wegen des Shirts mitlaufen. Einige trugen erneut das des Laufs 2017 mit der sinnigen und unbedingt wahren Aufschrift: "Die Natur ist immer weiblich".

Auch diese Shirt-Tradition geht auf die "Mutter" des Frauenlaufs, Barb Jungk, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist: ein überregional bekanntes Laufevent nur für Frauen. Mit Bonbons: So bekamen die Läuferinnen auch diesmal kostenlose Wellnessmassage einer örtlichen Physiotherapiepraxis spendiert. Übrigens war Barb Jungk, die vor einigen Jahren mit ihrer Familie aus Stetten wegzog, zum 12. Frauenlauf an ihre frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt und nahm auch am Lauf teil.

Den Startschuss gab Bürgermeister Maik Lehn ab, nachdem Stefanie Lauterbach vom TSV-Fitnesszentrum den Sportlerinnen ein Aufwärmprogramm verordnet hat. Angeführt wurde das Starterfeld von den Läuferinnen über fünf beziehunsgweise zehn Kilometer. Ihnen folgten die langsameren Walkerinnen und Nordic-Walkerinnen. Die bekamen von Moderatorin Beatrix Mattes den Rat mit auf den Weg, sich nicht zum Rennen verleiten zu lassen. 25 Streckenposten würden nicht nur Getränke verteilen, sondern mit Argusaugen darüber wachen, dass die "Geherinnen" nicht zu Läuferinnen mutierten. Immerhin war im vergangenen Jahr eine Dame deshalb disqualifiziert worden.