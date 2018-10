Stetten am kalten Markt Die Situation schnell in den Griff bekommen

Der stellvertretende Abteilungskommandant Patrick Beil erläuterte in der Nachbesprechung im Gasthaus Rössle das Szenario: Im Brandobjekt, einem Ferienhaus, dass umgebaut beziehungsweise renoviert wird, war durch Unachtsamkeit der Bauarbeiter ein Brand ausgebrochen. Das Treppenhaus war so stark verraucht, dass die im Haus weilenden Menschen sich nicht über die üblichen Fluchtwege in Sicherheit bringen konnten. Indessen gelang es einigen, sich in rauchfreie Bereiche im Obergeschoss und auf den Balkon flüchten.

Nach der Alarmierung rückte als erstes das Fahrzeug der Frohnstetter Abteilungswehr an. Nach kurzer Lagepeilung und Einweisung durch Patrick Beil leiteten die Wehrmänner mit der mechanischen Anlegeleiter den Vorstoß zum ersten Stockwerk ein, aus dessen Fenstern dicker Rauch quoll. Die Besatzung des Löschfahrzeugs LF 16 aus dem Kernort Stetten richtete ihr Hauptaugenmerk auf die östliche Seite des Gebäudes, wo auf dem Balkon eingeschlossenen Personen auf ihre Rettung warteten. Im Drehleiterkorb wurden sie aus der Gefahr befreit. Auf der Stirnseite des Hauses drangen unterdessen Atemschutzträger in das Gebäude ein, um nach einer weiteren Person zu suchen, die sich nicht in rauchfreie Bereiche hatte zurückziehen können.

Bei der Frohnstetter Übung wurde diesmal auf das Löschen mit realem Wasser verzichtet, ungeachtet der Tatsache, dass "die jungen Leute Wasser sehen wollen", wie der Bürgermeister anmerkte. Abteilungskommandant Schneider verwies jedoch auf die anhaltende Trockenheit und das vom Kreis ausgesprochene Verbot, Wasser aus öffentlichen Gewässern zu entnehmen.