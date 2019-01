Stetten am kalten Markt Die Musik hilft Brücken schlagen

Mit einem Paukenschlag begann der zweite Konzertteil, denn bei der monumentalen Komposition "Highland Cathedral" sorgten zwei Dudelsackspieler und ein Trommler für Gänsehaut bei den begeisterten Zuhörern. Die unvergleichliche Stimmung in den schottischen Highlands transportierte auch das geheimnisvoll-mystische Arrangement "Harry Potter und der Stein der Weisen". Stark gefordert war das Saxofon-Register dann beim James-Bond-Klassiker "Skyfall", das die Herausforderung des "Himmelfahrtskommandos" aber bravourös meisterte.

Legen der Popmusik geben die Visitenkarte ab

Mit "Loch Lomond" dem Folkrock-Klassiker der schottischen Band "Runrig" setzten die Musiker ein weiteres Glanzlicht. Legenden der britischen Popmusik wie Paul McCartney mit seiner Highland-Hymne "Mull of Kintyre" sowie Elton John mit einem Medley seiner bekanntesten Hits wie "Blue Eyes" und "Don’t Go Breaking My Heart" gaben ebenfalls ihre musikalische Visitenkarte ab.

Der schwungvolle Marsch zum Film "Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten" setzte mit den nicht weniger emotionalen Zugaben "Brücke am Kwai" und "Amazing Grace" die fulminanten Schlusspunkte unter ein herausragendes Konzert, das die Zuhörer mitriss.

Fazit des Abends: Musik kann wunderbare Verbindungen knüpfen und Brücken schlagen. In Frohnstetten wurden an diesem Abend viele musikalische Brücken zur britischen Insel gebaut, die angesichts so vieler geschichtlicher und kultureller Gemeinsamkeiten eigentlich nur eine Schlussfolgerung zulassen: Großbritannien gehört zu Europa.