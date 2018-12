Stetten am kalten Markt Der Herr Pfarrer ist ein echtes Schlitzohr

In dem turbulenten Dreiakter versucht der schlitzohrige Pfarrer Alfons Teufel mit nicht ganz alltäglichen Methoden, in seiner Pfarrgemeinde das dringend benötigte Geld für die Sanierung der Kirche aufzutreiben. Dabei schreckt er sogar vor nächtlichen Kartenspielen im Pfarrhaus und dem Verkauf von schwarz gebranntem Schnaps nicht zurück. Um eine weitere Geldquelle zu erschließen, beschließt der Pfarrer im Alleingang, die vielen leer stehenden Zimmer im großen Pfarrhaus zu vermieten. Gerade als die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden, bekommt er hohen, aber unangenehmen Besuch: der strenge Domkapitular Jüngling vom bischöflichen Ordinariat soll die ungewöhnlichen Vorgänge in der Pfarrgemeinde untersuchen und wieder für Ordnung sorgen.

Aufgeführt wird das Stück am Mittwoch, 26., und Samstag, 29. Dezember, jeweils ab 20 Uhr in der Schmeientalhalle in Oberschmeien. Am Sonntag, 30. Dezember, ist ab 16 Uhr eine zusätzliche Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen vorgesehen. Karten gibt es in der Frohnstetter Filiale der Winterlinger Bank und unter Telefon 07573/ 55 98 (18 bis 20 Uhr).