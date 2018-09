Stetten am kalten Markt Eine Einheit feiert 60. Geburtstag

Aber die nicht nur moderne Waffen warten auf die Besucher. Der Verband lässt seine bewegte Geschichte an den drei Standorten Münsingen, Immendingen und Stetten Revue passieren; die in dieser Zeit zum Einsatz gekommenen Waffensysteme werden am Samstag ebenfalls zur Schau gestellt, so dass sich auch ehemalige Angehörige in der Geschichte des Bataillons wiederfinden. Außerdem werden eine Jubiläumschronik und eine eigens geprägte Jubiläumsmünze in limitierter Auflage verkauft.

Mehrere Musikkapellen aus den Partnergemeinden sorgen für musikalische Momente und Stettens bekannteste Tanztruppe, die "Ladykracher" vom TSV Stetten, für rhythmische, optische und akrobatische Höhepunkte. Und noch etwas hat das Jubiläumsbataillon in petto: ein eigens von der Heuberger Biermanufaktur Stetten am kalten Markt gebrautes Bier, das beim Jubiläumsfest zum Ausschank kommt. Höhepunkt des Tages wird in den Abendstunden ein Großer Zapfenstreich auf der Wiese vor dem Kasernengelände sein.

Der Tag der offenen Tür fängt um 12 Uhr an, um 13 Uhr folgt ein Feldgottesdienst, und um 14, 15.30 und 17 Uhr beginnen dynamische Waffenschauen. Um 19.10 Uhr naht dann der Höhepunkt des Tages: Es beginnt die Begrüßung zum großen Zapfenstreich. Dieser selbst nimmt um 19.30 Uhr seinen Anfang und endet gegen 20.30 Uhr.