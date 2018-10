Stetten am kalten Markt Brutstätte des Unternehmergeists

"Wir sehen es als unsere Aufgabe an, etwas für die Region zu tun", sagt Ingeborg Mühldorfer, Rektorin der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. "Kooperative Forschung mit Unternehmen und Entrepreneurship sind für uns zentrale Zukunftsperspektiven." Derzeit gibt es an der Hochschule mehrere Projekte, mit denen Unternehmergeist bereits in der Lehre, aber auch in der Forschung gefördert werden soll. So möchte die Hochschule sowohl an Gründungen interessierte Studierende als auch Externe unterstützen. Im ITZ steht eine vermietbare Gesamtfläche von 900 Quadratmetern zur Verfügung, von welcher einzelne Büroeinheiten von 15 bis 30 Quadratmetern angemietet werden können.

Zudem gibt es acht Arbeitsplätze, die tage- oder wochenweise gemietet werden können, beispielsweise von Dienstreisenden. Für Gründer mit Kindern ist ein kindgerechter Sozialraum zur Überbrückung von Betreuungsengpässen eingerichtet.

Sowohl das Team des ITZ als auch das gründungsfreundliche Umfeld sollen Informationen und Unterstützung bei Neugründungen erteilen und Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vernetzen. Wer sich im ITZ einmieten möchten, kann sich an die Gründungszentrumleiterin Christin Wohlrath,E-Mail wohlrath@innocamp-sigmaringen.de, wenden. Weitere Informationen rund um den InnoCamp Sigmaringen gibt es unter der E-Mail-Adresse info@innocamp-sigmaringen.de oder im Internet unter innocamp-sigmaringen.de