Stetten am kalten Markt Bis Stetten a. k. M. war der Weg weit

Stetten am kalten Markt. Im letzten Licht des Tages marschieren sie ein, die Mitglieder des Artilleriebataillons 295, darunter zahlreiche Fackelträger. Den Platz nahe der Albkaserne säumen knapp 1000 Zuschauer, von denen 157 als geladene Gäste von der Tribüne aus den Großen Zapfenstreich zum 60-jährigen Bestehen des Bataillons verfolgen dürfen. Drei Wochen haben der Spielmannszug Siegburg und das Heeresmusikkorps Ulm unter der Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock sowie zwei Züge unter Gewehr und Fackelträger des Artilleriebataillons 295 dafür geübt – mit Erfolg, wie die perfekt inszenierte Zeremonie zeigt.

"Das Artilleriebataillon 295 ist das älteste aktive Artilleriebataillon der Bundeswehr", erfahren die Zuschauer vor Beginn. "Aufgestellt im Herbst 1958, wurden Artilleristen aus Idar-Oberstein, Weiden und Landshut nach Münsingen zusammengezogen, um das Feldartilleriebataillon 442 aufzustellen." Die Umbenennung folgte am 1. Oktober 1958, ebenso wie der Umzug an den Standort Immendingen, den der Verband zum 31. März 2016 aufgrund von Entscheidungen an höherer Stelle verlassen musste. Seine neue Heimat fand er in Stetten am kalten Markt.

All das war noch Jahrhunderte entfernt, als der Begriff "Zapfenstreich" entstand, in der Zeit der Landsknechte. 1596 war erstmals ein Abendsignal in Verbindung mit dem "Zapfenschlag" erwähnt worden – dem Schlag auf den Zapfen eines Fasses, mit dem der Verwalter der Militärgerichtsbarkeit, der Profos, das Signal zur Nachtruhe gab, die unbedingt einzuhalten war