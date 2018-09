Stetten a.k.M. Die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch ist neue Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Baden-Württemberg. Bei der DRK-Landesversammlung in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) wurde sie beinahe einstimmig an die Spitze des Verbandes gewählt. Die 60-jährige Bosch, die bei der OB-Wahl 2019 in Reutlingen nicht erneut kandidieren wird, hatte sich bereits in früheren Jahren als Vizepräsidentin beim DRK engagiert. Sie folgt auf den bisherigen Präsidenten Lorenz Menz.