Stetten a. k. M. Anti-Terror-Übung BWTEX ist in vollem Gange

Stetten a. k. M. - Die BWTEX (Baden-Württembergische Terrorismusabwehr Exercise) in Stetten ist in vollem Gange. Wenige Tage nach dem Terroranschlag von Halle üben Polizei und Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) den Ernstfall.