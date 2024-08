Stetiger Blick auf Brutplätze: Schleiereulen sind die Leidenschaft des Nonnenweierers

1 Rudolf Duschka vor dem Einflugloch in den Nistkasten für die Schleiereulen auf dem Hürsterhof in Ichenheim Foto: Bohnert-Seidel

Zwischen 40 und 50 Jungtiere sind in diesem Jahr bereits in Friesenheim und dem Ried geschlüpft. Die Brutplätze werden von Rudolf Duschka vom Nabu immer wieder aufgesucht. Beim Besuch auf dem Hürsterhof in Ichenheim war unsere Redaktion dabei.









Seit 35 Jahren hängt der erste Schleiereulenkasten des Naturschutzbundes in Ichenheim auf dem Hürsterhof. In diesem Jahr sind drei Jungvögel geschlüpft und werden von ihren Eltern fleißig mit Mäusen versorgt. Rudolf Duschka vom Nabu Lahr betreut die Schleiereulen in Ried und Friesenheim. Zwischen 40 und 50 Jungtiere sind in diesem Jahr geschlüpft.