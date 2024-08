Sternwarte Zollern-Alb: Beste Voraussetzungen zum Sternschnuppen schauen

1 Die Chancen, Sternschnuppen zu sehen, stehen während der Perseiden-Nächte besonders gut. Foto: Marco A. Ludwig/dpa

Die Sternwarte Zollern-Alb erklärte in einem Vortrag alles Wissenswerte rund um die Perseiden-Nächte. In der Nacht von Sonntag auf Montag versammelten sich viele Menschen rund um den Brittheimer Wasserturm, um den klaren Nachthimmel zu beobachten.









In den Perseiden-Nächten sind die Chancen Sternschnuppen zu sehen am höchsten: Am Sonntagabend versammelten sich nach Einbruch der Dunkelheit auf dem Freigelände der Sternwarte Zollern-Alb einige Menschen, um den Sternschnuppenregen zu beobachten. Viele von ihnen hatten Campingstühle, Picknickdecken, Getränke und Snacks dabei, um es möglichst bequem zu haben, während sie ihren Blick in den Himmel richteten. Andere hatten Kameras und Stative dabei, um den Sternenhimmel abzulichten.