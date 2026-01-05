Sternsingeraktion in Haigerloch: Die ersten Sternsinger sind unterwegs

1 Die Sternsinger in Trillfingen wurden im Vorabendgottesdienst vor Dreikönig ausgesandt. Foto: Thomas Kost Um Dreikönig schlägt die Stunde der Sternsinger. Im Raum Haigerloch setzen sie sich für Kinderarbeit statt







Die vier Gruppen wurden bereits am Samstagabend in einer Messe in der Valentinskirche von Pfarrer Michael Storost ausgesandt. Dabei sagten sie zum ersten Mal ihren Spruch auf, den sie tags darauf an vielen Haustüren wiederholten, als sie dort ihren Segensspruch C + M + B (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) samt Jahreszahl aufbrachten. Die dafür verwendeten Kreiden wurden von Pfarrer Storost natürlich ebenfalls gesegnet.