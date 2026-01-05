Sternsingeraktion in Haigerloch: Die ersten Sternsinger sind unterwegs
Die Sternsinger in Trillfingen wurden im Vorabendgottesdienst vor Dreikönig ausgesandt. Foto: Thomas Kost

Um Dreikönig schlägt die Stunde der Sternsinger. Im Raum Haigerloch setzen sie sich für Kinderarbeit statt

Die vier Gruppen wurden bereits am Samstagabend in einer Messe in der Valentinskirche von Pfarrer Michael Storost ausgesandt. Dabei sagten sie zum ersten Mal ihren Spruch auf, den sie tags darauf an vielen Haustüren wiederholten, als sie dort ihren Segensspruch C + M + B (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus) samt Jahreszahl aufbrachten. Die dafür verwendeten Kreiden wurden von Pfarrer Storost natürlich ebenfalls gesegnet.

 

Storost: „Nur wer lesen und schreiben kann, gestaltet seine Zukunft“

Storost freute sich über das Engagement der Trillfinger Kinder, das dieses Jahr unter dem Sternsinger-Motto „Schule statt Kinderarbeit“ steht. Nur wer Lesen, Schreiben und Rechnen lerne, sei in der Lage seine eigene Zukunft zu gestalten, so Pfarrer Storost. Und außerdem: „Wer nicht lesen kann, versteht das in der Bibel niedergeschriebene Wort Gottes nicht.“

In Bittelbronn waren die Sternsinger bereits am vergangenen Freitag und Samstag unterwegs, in Haigerloch werden sie am heutigen Montag ausgesandt, so dass sie an Dreikönig von Tür zu Tür ziehen können. Auch in Gruol und Owingen sind die Sternsinger am Dreikönigstag unterwegs.

 