Sternsinger unterwegs: Kinder sammeln in Triberg für Kinder

Die Sternsinger sind nach dem Jahreswechsel wieder in Triberg unterwegs. Sie bringen Segenswünsche und bitten um Spenden.

Die ersten Tage im neuen Jahr gehören in Triberg traditionell den Sternsingern. Sie werden auch heuer wieder die Türklinken der Wasserfallstadt putzen. Unter dem Motto „Schule statt Fabrik, Sternsingen gegen Kinderarbeit“ sammeln sie Spenden und bitten bei ihrem Besuch um Unterstützung für mehr als 1000 Projekte weltweit. Träger der bundesweiten Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Am Freitag, 2. Januar, kommen die „drei Weisen aus dem Morgenland“ nach Angaben der Organisatoren in Triberg ab 9.15 Uhr den ganzen Tag über in folgende Straßen: Alte Schonacher Straße, Schönwälder Straße, Wallfahrtsstraße, Clemens-Maria-Hofbauerstraße, Amthausweg, Luisenstraße, ab 10 Uhr ins Pflegeheim St. Antonius und ins Betreute Wohnen St. Elisabeth, ab 12 Uhr in die Asklepios-Klinik, Hoflehen, Rohrbacher Straße, Friedrichstraße. Eichendorffweg, Pfarrer-Opitz-Straße, Ringmauerweg, Sonnenhalde, Mozartstraße, Hauptstraße, Gartenstraße, Bruelweg, Lehrer-Holzmann-Weg, Ignaz-Schöller-Straße. Nußbacher Straße, Altenbergweg, Hohnenweg und Hornberger Straße.

Am Samstag, 3. Januar, sind die Sternsinger in folgenden Straßen unterwegs: Schonacher Straße, Roßgrund, Kroneckweg, Waldstraße, Pfarrer-Dold-Straße, De-Pellegrini-Straße, Obervogt-Huber-Straße, Schwendistraße, Faulbergweg, Riffhalde. Schulstraße. Öschweg, Sägedobel, Hermann-Schwer-Straße, Birkenweg, Prälat-Fries-Straße, Kapellenberg, Bergstraße, Rigiweg und Retschenweg.

Hausbesitzer, an deren Türen ein Segensaufkleber befestigt ist, werden gebeten, diesen vor dem Besuch der drei Könige vorsichtig zu entfernen.

Fokus liegt auf Kinderarbeit

Die Organisatoren und die Kinder der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne hoffen auf Unterstützung für die diesjährige Aktion mit dem Schwerpunkt „Gegen Kinderarbeit in Bangladesch und weltweit.“