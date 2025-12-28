Sternsinger unterwegs: Kinder sammeln in Triberg für Kinder

Die Sternsinger sind nach dem Jahreswechsel wieder in Triberg unterwegs. Sie bringen Segenswünsche und bitten um Spenden.
Die ersten Tage im neuen Jahr gehören in Triberg traditionell den Sternsingern. Sie werden auch heuer wieder die Türklinken der Wasserfallstadt putzen. Unter dem Motto „Schule statt Fabrik, Sternsingen gegen Kinderarbeit“ sammeln sie Spenden und bitten bei ihrem Besuch um Unterstützung für mehr als 1000 Projekte weltweit. Träger der bundesweiten Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).