Sternsinger in Schramberg: An sechs Tagen im Neuen Jahr von Haus zu Haus

Dieses Jahr wollen die Schramberger Ministranten wieder wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen. Sie werden vom 1. bis 6. Januar jeweils ab 14 Uhr in Schramberg Spenden sammeln. Die Spendengelder fließen in die Missionsprojekte der Kirchengemeinde.

Nach der Aussendung der Sternsinger im Neujahrsgottesdienst in der Kirche St. Maria um 11 Uhr, singen sie in den Außenbezirken Meierhof, Schlosshof, Wolfsbühl, Imbrand, Finsterbach, Eselbach, Rubstock, Paradieshof, Rosswald, Bühlhof, Tischneck, Oberer Kirnbach, Schwabenhof (ab 2), Schlangenbühl, Thadäusweg, Theresenweg, Oberer Kirnbach (bis 16) und der Weihergasse.

Am 2. Januar folgen die Schiltachstraße, Hebelstraße, Herzogshöfle, Tiersteinstraße, Parzelle Tierstein, Hammerwerkshalde, Landenbergerstraße, Friedhofstraße, Goethestraße, Obermühlhofweg, Paradiesberg (1-15), Hauptstraße, Markstraße und am Schlössle.

Am Freitag, 3. Januar, geht es in die Paradiesgasse, Mühlegrabenweg, Bocksburgweg, Bauernhofweg, Vogtshofweg, Strickergasse, Zeppelinstraße, Küfergasse, Ölewegle, Göttelbachstraße, Schmiedgasse, Oberndorferstr. 115-187, Adolf-Kolping-Straße, Billionenweg, Glasbach, Wiesenwegle (unterer Teil), Oberer Göttelbach, Oberndorferstraße (von oben bis Hans Sachs), Im Hagenwinkel, Roßwaldstraße, Paradiesberg (ab 15), Graf-von-Bissingen-Straße, Grafenweg, Bahnhofstraße, Hammergraben, Berneckstraße (ab City Center bis Brucker Spalek) und Seilerwegle.

Am Samstag, 4. Januar, singen die Sternsinger in der Amselstraße, Auf dem Heideckle, Vogtsbach, Vogtshof, Hafnergasse, An der Steige (oberhalb der Oberndorferstr.), Wiesenwegle (oberer Teil), Am Sonnenberg, Erhard-Junghans-Straße, Drosselweg, Sängerstraße, Arthur-Junghans-Straße, Am Mühlegraben, Schillerstraße (bis Kreuzung Weihergasse), Herrmann-Haas-Straße, Mörikestraße, Brestenberg, Oberndorferstraße 5-113, untere Steige (St. Maria bis Kreuzung Oberndorferstr.).

Am Sonntag, 5. Januar, singen sie in der Rochus-Merz-Straße, Hasenhäusle, Burgweg, Schilteckstraße, Höflestraße, (obere und untere) Sattelecke, Uhlandstraße, Leibrandstraße, Am Felsenkeller, Lauterbacherstraße, Geißhaldenstraße, Tösstraße, Kirnbachstraße, Schabenhof (bis 2), Schwabenstraße, Hohenbergstraße, Eugen-Ritter-Straße, Bühlestraße und der Wolf-Hirt-Straße unterwegs.

Am Montag, 6. Januar, kommen die Sternsinger nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Heilig Geist Kirche in die Rausteinstraße, Parzelle Falkenstein, Am Bergstöffel, Falkensteinstraße, Wernerstraße, Berneckstraße (vom Berneckbad bis Kreuzung Kirnbachstraße), Schillerstraße (ab Kreuzung Weihergasse), Bühlestraße, Josef-Andre-Straße und den Parktorweg.