Sternsinger in Schömberg: Kinder bitten um Spenden für Hilfsprojekte

1 Die Sternsinger kamen auch ins Schömberger Rathaus. Foto: Wolfgang Krokauer

In der Glücksgemeinde sind wieder die Sternsinger als Heilige Drei Könige verkleidet unterwegs. Im Rathaus und bei der Touristik und Kur schauten sie schon vorbei.









Link kopiert



Derzeit sind in Schömberg und seinen Ortsteilen die Sternsinger als Heilige Drei Könige verkleidet mit ihren Begleitpersonen unterwegs, um für ihre Altersgenossen in armen Ländern Geld zu sammeln. Sie schauten auch im Rathaus in Schömberg vorbei, wo sie Bürgermeister Matthias Leyn begrüßte und Geld in die Spendenkasse steckte. Außerdem gab es Vitamine und Süßigkeiten für die Kinder. In der Glückszentrale nebenan schauten die Sternsinger ebenfalls vorbei. Sie erbeten für das jeweilige Haus den Segen des neugeborenen Jesuskindes. An die Tür schreiben sie das Jahr 2025 und die Buchstaben C+M+B. Das steht für den lateinischen Ausdruck Christus mansionem benedicat. Das heißt auf Deutsch Christus segne dieses Haus.