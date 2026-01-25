Sternsinger in Riedböhringen: Ist das Brauchtum oder Rassismus?

Schwarzgemalte Gesichter gelten für viele Menschen als Beleidigung. Bei den Sternsingern sind sie deshalb inzwischen nicht mehr üblich. In Riedböhringen gibt es jedoch eine Ausnahme.

Regelmäßig werden Sternsinger-Gruppen heutzutage bei ihren Besuchen an den Haustüren gefragt, warum unter ihnen niemand mit schwarzer Farbe angemalt sei. Bis vor wenigen Jahren war es noch fast überall üblich, dass bei den Gruppen, die als die Heiligen drei Könige verkleidet von Tür zu Tür ziehen und für den guten Zweck Spenden sammeln, auch einige Kinder mit schwarz angemalten Gesichtern dabei waren.

Doch was hat es mit diesem Brauch und der Abkehr davon in vielen Gemeinden auf sich? In den meisten Gemeinden werden die Sternsinger nicht mehr so geschminkt, denn der Brauch geriet vermehrt als „Blackfacing“ in die Kritik. Auch das Kindermissionswerk Die Sternsinger empfiehlt, die Kinder nicht zu schminken, weil der Brauch als rassistisch empfunden werden kann.

In manchen Gemeinden wird das schwarze Anmalen eines Königs aber noch praktiziert. So auch in Riedböhringen. „Es ist ein Zeichen der Vielfalt“, sagt Organisatorin Lena-Marie Baschnagel. Jeder Sternsingerkönig hat dort sein eigenes Kostüm, das Jahr für Jahr an die nächste Generation Sternsinger weitergegeben wird. „Die Kinder schminken sich gerne und machen es von sich aus“, erzählt Baschnagel. Sie möchten ein offenes Weltbild präsentieren, in dem alle willkommen sind. Mitmachen dürfen alle Kinder, unabhängig von der Religion.

Problematik der Gesichtsbemalung

Beim jüngsten Informationstag des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zur Sternsingeraktion wurde auch sie auf die mögliche Problematik der Gesichtsbemalung hingewiesen, doch in Riedböhringen wird der Brauch positiv aufgefasst. „Es war schon immer so bei uns“, erzählt sie. Einen gruppeninternen Dialog darüber habe es noch nicht gegeben.

Der Begriff „Blackfacing“ geht auf die Minstrel-Shows des 18. und 19. Jahrhunderts zurück, bei denen sich weiße Menschen in den USA schwarz anmalten, um Menschen mit schwarzer Hautfarbe darzustellen. Dies war abwertend gemeint und bediente sich rassistischer Klischees. Heute wird der Begriff allgemein für die Darstellung dunkelhäutiger Menschen durch schwarz geschminkte weiße Menschen verwendet.

Ist das Rassismus?

Doch kann man den Sternsingern nun Rassismus unterstellen, wenn sie sich schwarz anmalen? Oder umgekehrt, wenn sie nur noch weißhäutige Menschen darstellen und keinen dunkelhäutigen König mehr repräsentieren, sich also nicht schwarz anmalen?

Auf alle Fälle setzen sich die Sternsinger jedes Jahr aufs Neue für Kinder in der ganzen Welt ein – ohne irgendwelche Unterschiede zu machen. Die Sternsinger sammeln dafür Spenden für Kinder in Not und bringen gemäß der religiösen Tradition Segen von Haus zu Haus. Rund um den 6. Januar sind die Sternsinger als Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs und erinnern an die Sterndeuter, die das Jesuskind besucht haben sollen.

Manche Kinder werden bei der Sternsingeraktion mit schwarzer Farbe im Gesicht angemalt. (Symbolfoto) Foto: Jens Wursthorn

Gegründet wurde die Aktion Dreikönigssingen 1959 in Deutschland vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. 1961 kam der BDKJ hinzu. International ist die Sternsingeraktion mittlerweile die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das Sternsingen wurde 2015 auch offiziell in das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen.

Sterndeuter aus dem Osten

Sucht man am Ursprung der Sternsingeraktion, landet man bei den Sterndeutern in der Bibel. Dort findet man weder etwas über den Besuch von Königen, noch dass es drei waren oder einer dunkelhäutig war. Es wird lediglich je nach Übersetzung von „Sterndeutern aus dem Osten“ oder „Magiern aus dem Morgenland“ berichtet (siehe Mt 2, 1–12). Die unbekannten Weisen wurden im sechsten Jahrhundert zu den drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar, denn das Gold, der Weihrauch und die Myrrhe, die sie dem Jesuskind überreichten, seien Königsgeschenke. Man nahm an, dass diese nur von Königen verschenkt werden konnten.

Im Mittelalter

Im Mittelalter wurde deren Herkunft, das Einzige, was über die Sterndeuter in der Bibel vermittelt wurde, beiseitegeschoben und mit drei Königen ersetzt, die damals für die drei bekannten Kontinente Asien, Europa und Afrika stehen sollten. So sollte ausgesagt werden, dass Menschen aus allen Kontinenten zu Jesus in der Krippe eingeladen seien.

In christlichen Darstellungen und in der europäischen Kunst wurde ab dem 14. Jahrhundert einer der Könige dunkelhäutig abgebildet. Für die Darstellung der Kontinente wurden die Sternsinger traditionell schwarz, rot oder gelb im Gesicht angemalt. Übrig blieb, dass ein Sternsinger schwarz angemalt wurde. Einen mittelalterlichen Brauch in eine neue Zeit zu übersetzen, ist oft nicht leicht. Für manche kann das Nicht-Anmalen der Kinder als Bruch der Tradition empfunden werden. „Tradieren“ heißt Überliefertes weiterführen. Das bedeutet nicht, das Gleiche immer wieder genauso zu machen, wie es gemacht wurde.

Schwarzsein als Kostüm

Für schwarze Menschen sei es verletzend, wenn Schwarzsein als Kostüm betrachtet wird und sich weiße Menschen das Gesicht schwarz anmalen, beschreibt Sarah Vecera, Religionspädagogin mit dem Schwerpunkt „Rassismus und Kirche“ der Vereinten Evangelischen Mission, in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst. Auch das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ stellt dar, dass in der pluralen Gesellschaft seit Generationen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe zusammenleben. Der alte Brauch, Herkunft und Hautfarbe gleichzusetzen, passe entsprechend nicht mehr in die Gegenwart. Kinder und Jugendliche sollten als Sternsinger so von Tür zu Tür ziehen, wie sie sind, erklärt die ehemalige BDKJ-Diözesanvorsitzende Eva Russwurm der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Man solle in den Dialog gehen: über die persönliche Intention, aber auch darüber, wie diese beim Gegenüber wahrgenommen wird, sowohl im Vorbereitungsteam als auch mit den Sternsingern selbst.

Vergangenes Weltbild

Denn auch, wenn hinter dem Schminken der Kinder keine böse Intention steckt, kann hinterfragt werden, ob das eigentlich gewünschte Zeichen auch heute noch so verstanden wird und nicht eher das Spiegelbild eines vergangenen Weltbilds ist.

Sterndeuter

Das Kindermissionswerk

„Die Sternsinger“ erklärt auf seiner Website, dass es schon vor 3000 bis 4000 Jahren Sterndeuter gab, die den Himmel erforschten. Ihre Einschätzungen hatten in der Vergangenheit große gesellschaftliche Folgen. Sie beeinflussten zum Beispiel häufig auch politische Entscheidungen. In Persien wurden diese gelehrten Männer auch Magier genannt. Sie beherrschten die Kunst, die Sonnen- und Mondfinsternisse sowie die Positionen der Sterne präzise vorherzusagen. Gleichzeitig interpretierten sie die Himmelserscheinungen als Hinweise auf das zukünftige Schicksal der Menschen. Dennoch waren sie keine Zauberer, sondern gelehrte Forscher ihrer Zeit.