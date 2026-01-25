Sternsinger in Riedböhringen: Ist das Brauchtum oder Rassismus?

Schwarzgemalte Gesichter gelten für viele Menschen als Beleidigung. Bei den Sternsingern sind sie deshalb inzwischen nicht mehr üblich. In Riedböhringen gibt es jedoch eine Ausnahme.
Regelmäßig werden Sternsinger-Gruppen heutzutage bei ihren Besuchen an den Haustüren gefragt, warum unter ihnen niemand mit schwarzer Farbe angemalt sei. Bis vor wenigen Jahren war es noch fast überall üblich, dass bei den Gruppen, die als die Heiligen drei Könige verkleidet von Tür zu Tür ziehen und für den guten Zweck Spenden sammeln, auch einige Kinder mit schwarz angemalten Gesichtern dabei waren.