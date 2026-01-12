Sternsinger in Rheinfelden: Segen für die Stadtverwaltung

1 In Begleitung von Pfarrer Gerd Möller erneuerten die Sternsinger gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Segen über der Rathaus-Eingangstür. Foto: Stadt Rheinfelden Das Rathaus von Rheinfelden hat Besuch von den Sternsingern bekommen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt nahm die fleißige Gruppe in Empfang.







In Begleitung von Pfarrer Gerd Möller sowie weiteren Mitgliedern der Kirchengemeinde besuchte eine Gruppe von Sternsingern nach dem Dreikönigstag Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und überbrachte den Segen für das Rathaus. Auch in diesem Jahr gab es von der Stadt eine kleine Spende für die Sternsinger-Aktion. Im Austausch mit den Kindern betonte der Oberbürgermeister die Bedeutung von Solidarität für ein gelingendes Miteinander, wie es in einer städtischen Mitteilung heißt. „Durch euren Einsatz zeigt ihr Solidarität mit Kindern, denen es nicht so gut geht“, lobte Eberhardt. Ein Einsatz, der in Anbetracht der kalten Witterung einen besonderen Applaus verdiene, so das Stadtoberhaupt. Aus Sicht der Sternsinger war der Besuch im städtischen Bürgerheim ein besonderer Moment. „Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich richtig gefreut und wollten mit uns auch noch ein Lied singen“, berichteten die Kinder.