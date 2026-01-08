Sternsinger in Hardt: Den Rekord nur hauchdünn verfehlt

1 Die Sternsinger samt Begleiterinnen und Pfarrer Eberhard Eisele beim Gottesdienst. Foto: Katholische Kirchengemeinde Die Hardter Sternsinger legen vor – eine enorme Summe erhielten sie in den vergangenen Tagen von der Bevölkerung.







Link kopiert



Die Hardter Sternsinger legen vor – eine enorme Summe erhielten sie in den vergangenen Tagen von der Bevölkerung. Mit großem Beifall wurden die Sternsinger beim Dreikönigsgottesdienst für die tolle Leistung belohnt, denn ihre Sammelaktion der zurückliegenden Tage hatte die stolze Summe von 13 242 Euro erbracht. Damit lag man nur denkbar knapp unter dem Rekordergebnis von 2024, als 13 862 Euro zusammenkamen. Pfarrer Eberhard Eisele lobte die zahlreichen Sternsinger für deren enorme Leistung und er dankte auch dem Mitarbeiterteam.