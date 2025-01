Sternsinger in Fischingen

1 Die Fischinger Sternsinger wurden nach der Messe zu Heilig-Drei-König verabschiedet. Foto: Schwind

Die Dreikönigsaktion für Kinderrechte kommt gut an. Denn weltweit müssen 160 Millionen Kinder arbeiten, statt zur Schule gehen zu können.









Auch in diesem Jahr waren die Sternsinger in Fischingen wieder unterwegs, um Spenden für Not leidenden Kinder auf der ganzen Welt zu sammeln.