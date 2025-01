Sternsinger-Aktion in Winterlingen: Spenden über 4808 Euro gehen an Kinder in El Salvador

1 Die diesjährigen Winterlinger Sternsinger und ihre Begleiter Foto: Fischer

20 Sternsinger haben den Segen zu den Menschen in Winterlingen gebracht und dabei Spenden gesammelt. Diese kommen einem Projekt in El Salvador zu gute – unterstützt von Spenden aus der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen.









In Winterlingen haben 20 Sternsinger mit Begleitern den Segen in die Häuser und zu den Menschen gebracht. Bei der Sternsinger-Aktion kamen in Winterlingen rund 4808 Euro an Spenden zusammen, die an das Kindermissionswerk in Aachen für das Projekt in Segundo Montes im Nordosten von El Salvador überwiesen werden.