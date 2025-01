Sternsinger-Aktion in Villingen: Eine innovative Idee mit Zukunft

Sternsinger-Aktion in Villingen

1 Einiges los bei der ersten Sternsinger-Station am Loretto Kindergarten in der Villinger Hammerhalde. Foto: Leroy Behrens

Weniger Sternsinger unterwegs? Die Gemeinde St. Konrad findet eine kreative Lösung: Anstatt traditioneller Hausbesuche gab es in diesem Jahr Stationen in mehreren Wohngebieten. Die Premiere begeisterte die Beteiligten und brachte eine entspannte Neuerung für die Zukunft.









Mit goldenen Kronen, prächtigen Umhängen und einem leuchtenden Stern in der Hand zogen Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Straßen. In vielen Gemeinden ist es lange Tradition, dass rund um den Dreikönigstag, 6. Januar, Sternsingergruppen von Tür zu Tür ziehen, Häuser und Wohnungen segnen und dabei Spenden für Kinderhilfsprojekte in der ganzen Welt sammeln.