Hier sieht man Sternschnuppen in Villingen-Schwenningen

Sternschnuppennacht in VS

3 Lohnenswert ist ein Ausflug zum Magdalenenberg so oder so – auch bei Sonnenuntergang. Für die Sternschnuppennächte bietet sich der Platz als Ausguck an. Foto: Riedel

Nur ein kurzer Blick in den Himmel wird Freitagnacht schon genügen und man wird wahrscheinlich eine Sternschnuppe sehen, denn durch die Perseiden sind bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde über Villingen sichtbar.















Villingen - In der Nacht vom 12. auf den 13. August ist es wieder so weit, die Erde kreuzt in ihrer Umlaufbahn die Bahn eines Kometen, des Kometen 109P oder auch Swift-Tuttle genannt. Kometen verlieren mit der Zeit immer mal wieder kleine Staubteilchen und Steinchen. Wenn diese Steinchen, welche zwischen ein bis zehn Millimeter groß sind, durch unsere Atmosphäre gleiten, dann hinterlassen sie eine beeindruckende Leuchtspur, die wir als Sternschnuppen bezeichnen.