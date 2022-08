4 Der Nachthimmel über dem Degerfeld bei Tailfingen. Foto: Freitag

Sternschnuppen verglühen im Schwarm am Himmel, und wer das Schauspiel verfolgt, darf sich etwas wünschen. Dieses Phänomen ist typisch für August. In der Nacht zum Samstag soll dieses Ereignis besonders gut zu sehen sein – im Zollernalbkreis gibt es ideale Stellen dafür.















Zollernalbkreis - Trotz der vielbeleuchteten größeren Stadtteile gibt es in Albstadt gut geeignete Punkte, um Sternschnuppen in ihrer vollen Pracht zu sehen – allen voran der Heersberg, auf dem der kleinste Stadtteil Burgfelden liegt, ist dem Himmel besonders nah. Zwei Parkplätze – am Ortseingang und am Ende des Burgweges – stehen zur Verfügung, rund um Letzteren auch eine besonders große freie Fläche.