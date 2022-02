»Sternmarsch« in Fischbach

2 Der Musikerein führte den Marsch zur Bodenackerhalle an. Foto: Albert Bantle

Einfach wieder einmal ein paar schöne Stunden erleben wollten die Teilnehmer am recht kurzfristig organisierten "Sternmarsch" der Narrenzunft Fischbach.















Niedereschach-Fischbach - Eigentlich, so der stellvertretende Zunftmeister Andy Ettwein, hätte in Fischbach ein von Alexander Pfaff bereits organisierter Umzug mit rund 3500 Hästrägern aus einer Vielzahl von Zünften stattfinden sollen. Wegen der Pandemie sei dies leider nicht möglich gewesen. Um den trauernden Narren wenigstens ein bisschen einen Ersatz zu verschaffen, habe man sich entschieden, kurzfristig den Sternmarsch von der Ortsmitte bis zur Bodenackerhalle zu planen. Dort hatten die Narren vor der Halle im Freien eine Bühne aufgebaut, boten nach erfolgten 3G-Kontrollen ein kleines Bühnenprogramm und ermöglichten so den Besuchern die Möglichkeit, wenigstens "ein klein bisschen Fasnet zu machen", wie sich Ettwein ausdrückte.

Dass sich die Menschen nach zwei Jahren Pandemie sehr nach Gemeinsamkeit sehnen, war in Fischbach deutlich zu spüren. Obwohl im Vorfeld keine Werbung betrieben wurde, fanden sich viele Besucher in der Ortsmitte ein und applaudierten dem Musikverein Fischbach, den Gardemädchen, der Guggenmusik "Ohrwürmer Fischbach" und den Hästrägern. Auch kleine Abordnungen einiger umliegender Zünfte waren gekommen, unter anderem aus Mühlhausen, Dauchingen, Burgberg, Villingen und Niedereschach.