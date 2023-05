Mehr als 1000 Menschen sind in Friesenheim und Ried sind beim Stadtradeln für ein besseres Klima in die Pedale getreten. Mit einer großen Sternfahrt erreichte die Aktion in Friesenheim vor ihrem Ende am Sonntag ihren Höhepunkt.

Gestartet sind die Teilnehmer am Freitagabend in den einzelnen Ortschaften. Die Ortsvorsteher und Bürgermeister Erik Weide hatten sich besondere Wegstrecken von 18 bis 26 Kilometer Länge ausgesucht. Von 17 bis 18.30 Uhr wurde gemeinsam geradelt, um sich zum Anschluss am Stockbrunnen in Friesenheim wieder zu treffen.

Mit einem recht ehrgeizigen Ziel Richtung Ichenheim sind die Friesenheimer aufgebrochen. Bürgermeister Weide führte den Tross an und fuhr bewusst die Radweglücken ab, die demnächst geschlossen werden sollen. Über die Bahnhofsbrücke ging es Richtung Schuttern über Schutterzell nach Ichenheim und über Kürzell wieder zurück nach Friesenheim.

Gestartet war der Tross mitten im Berufsverkehr und sorgte an der Ampel in Friesenheim bereits für ein gutes Aufsehen. Eilig traten die Radler in die Pedale und machten Tempo. Auf der sicheren Seite gegen den starken Nordwind, waren all jene, die sich mit ihrem E-Bike auf den Weg gemacht haben. Apropos E-Bikes: Ewald Krieg aus Oberweier rechnet mit gut vier Fünftel E-Bikern.

Die Heiligenzeller Tour führte auch zur Römersiedlung

Die Heiligenzeller ließen es mit Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp etwas gemütlicher angehen. Über Heiligenzell ging es nach Friesenheim Richtung Hugsweier und über die Römersiedlung wieder langsam zurück nach Friesenheim. Die Ortsvorsteherin hat sich eine Wegstrecke von 18 Kilometern zusammengestellt. „Schließlich sollte diese für alle Teilnehmer mit oder ohne Elektroantrieb machbar sein“, so die Ortsvorsteherin. Es war eine vergnügliche Fahrt. An der Römersiedlung wurden die Teilnehmer mit Apfelschorle empfangen.

Fünf Strecken – ein gemeinsames Ziel

Die Oberschopfheimer machten sich ebenfalls Richtung Ried auf den Weg und fuhren nach Ichenheim über den Ottersweirer Hof Richtung Schutterzell mit klarem Ziel Friesenheim. Von der Waldmattenhalle aus lotste Ortsvorsteher Michael Jäckle seine Mannschaft Richtung Lendersbachhütte. Eine leichte Steigung gleich zu Beginn, ließ die Fahrer mit Vorfreude an die Abfahrt über den Lendersbach in Oberschopfheim denken.

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf nahm seine Schutterner mit nach Meißenheim, Richtung Ottenheim und über den Flugplatz nach Hugsweier.

Die Oberweierer mit Alexander Bix waren als Erste am Ziel. Vor der Evangelischen Kirche haben sich die Radler dann getroffen und ihre Erfahrungen ausgetauscht. Dort hatten Mareike Volk und Andreas Giessler von der Gemeinde Friesenheim Getränke und Gebäck zuer Erfrischung bereit gehalten. Mitgefahren bei der Sternfahrt-Tour waren jedoch nicht nur Stadtradler. „Beim Stadtradeln mache ich nicht mit, aber wenn die Ortsvorsteherin zu einer Gemeinschaftsaktion einlädt, bin ich dabei“, meinte etwa Helmut Britsch.

Aktueller Stand der Stadtradel-Aktion

Gesamtübersicht: Friesenheim: 91 869 Kilometer, 404 aktiv Radelnde in 37 Teams; Meißenheim: 21 797 Kilometer, 77 aktive Radelnde in zwölf Teams; Neuried: 42 816 Kilometer, 171 aktiv Radelnde in 26 Teams; Schwanau: 78 534 Kilometer, 368 aktiv Radelnde in 36 Teams (Stand: 28. Mai, 23:59)

Die ersten Teams in den Kommunen: Friesenheim: 1. Evangelische Kirchenradler mit 14470 Kilometern von 44 Radelnden; 2. Realschule und Werkrealschule Friesenheim mit 13 450 Kilometer von 94 Radelnden; 3. RSC Friesenheim: 10 373 Kilometer von 15 Radelnden; Meißenheim: 1. Zimmerei Jägle mit 5711 Kilometer von 28 Radelnden; 2. RSV Meißenheim, „Team Energie Top Gun“ mit 5508 Kilometern von fünf Radelnden; 3. Musikverein Kürzell mit 3910 Kilometern von 13 Radelnden; Neuried: 1. MGV Ichenheim mit 6603 Kilometern von 21 Radelnden; 2. Rhein-Apotheke Ichenheim: 5824 Kilometer von 17 Radelnden; 3. Schutterzell: 5503 Kilometer von 24 Radelnden; Schwanau: 1. Hallo Nachbar: 18 607 Kilometer von 63 Radelnden; 2. Herrenknecht AG: 17 554 Kilometer von 62 Radelnden; 3. TuS Ottenheim-Radtreff: 4169 Kilometer von neun Radelnden (Stand: 28. Mai, 23:59)